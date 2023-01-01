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Overleaf

Overleaf

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Web Sitesi: overleaf.com

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Overleaf, bilimsel belgeleri yazmak, düzenlemek ve yayınlamak için kullanılan, işbirliğine dayalı, bulut tabanlı bir LaTeX düzenleyicisidir. Resmi dergi LaTeX şablonları ve doğrudan gönderim bağlantıları sağlamak için çok çeşitli bilimsel yayıncılarla işbirliği yapmaktadır. Overleaf, ilk olarak 2012 yılında John Hammersley ve John Lees-Miller tarafından ortaklaşa kurulan WriteLaTeX Limited şirketi tarafından WriteLaTeX olarak piyasaya sürüldü. Her ikisi de matematikçidir ve işbirliğine dayalı bilimsel yazılar için daha iyi bir çözüm yaratmak amacıyla akademideki kendi deneyimlerinden ilham almışlardır. 2011'den itibaren WriteLaTeX'i geliştirmeye başladılar. Overleaf'in beta sürümünü 16 Ocak 2014'te Londra'daki British Library'de düzenlenen ilk #FuturePub etkinliğinde başlattılar. 20 Temmuz 2017'de Overleaf, iki milyondan fazla kullanıcıdan oluşan birleşik bir topluluk oluşturmak için ShareLaTeX'i satın aldı. Bu, her ikisinin de orijinal özelliklerini overleaf.com'da barındırılan tek bir bulut tabanlı platformda birleştiren Overleaf v2'nin yaratılmasına yol açtı.Overleaf, 2013 Yaz Bethnal Green Ventures (BGV) hızlandırıcı programına katılan on takımdan biri olarak seçildi . Bu program 1 Temmuz 2013'te başladı ve 3 ay sürdü. BGV 2013 Yaz programının Demo Günü 19 Eylül 2013'te düzenlendi. Şirket, 2014 yılında Digital Science'tan stratejik yatırım aldı. Overleaf, 2014 Nominet İnternet Ödülleri'nde Yenilikçi İnternet İşletmeciliği ödülünü kazandı ve SyndicateRoom'un 2018 yılında Britanya'nın en hızlı büyüyen 100 işletmesi listesinde 99. sırada yer aldı. Overleaf, Nature, Science, Red Hats opensource.com ve Red Hats'te bilimsel yayınlar yazmak için bir araç olarak tartışıldı. Alman BT dergisi Heise çevrimiçi. "2017 yılında, İsviçre'nin Cenevre kenti yakınlarındaki Avrupa'nın parçacık fiziği laboratuvarı CERN, Overleaf'i tercih edilen ortak yazarlık platformu olarak benimsedi."Overleaf, bilimsel dergilere ve konferanslara gönderim için şablonlar sağlar. Örneğin, IEEE ve Springer (Nature dahil), Overleaf kullanılarak gönderim olanağından bahsetmektedir.

Web Sitesi: overleaf.com

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