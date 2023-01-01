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ScienceDaily

ScienceDaily

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Science Daily, 1995 yılında başlatılan, Phys.org ve EurekAlert!'e benzer şekilde, basın bültenlerini toplayan ve bilim hakkında hafif düzenlenmiş basın bültenleri (çurnalizm adı verilen bir uygulama) yayınlayan bir Amerikan web sitesidir. Site, evli çift Dan ve Michele Hogan tarafından 1995 yılında kuruldu. ; Dan Hogan daha önce Jackson Laboratuvarı'nın halkla ilişkiler bölümünde basın bültenleri yazarak çalışıyordu. Site reklam satarak para kazanıyor. 2010 yılı itibarıyla site, "iki kişilik bir operasyondan dünya çapında katkıda bulunanların bulunduğu tam teşekküllü bir haber işine dönüştüğünü" ancak o zamanlar Hogan'ların evinden çıktığını, hiçbir muhabirinin bulunmadığını ve yalnızca yeniden basılan basın bültenleri. Quantcast, 2012 yılında 2,6 milyon ABD'li ziyaretçiyle 614. sırada yer aldı.

Web Sitesi: sciencedaily.com

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