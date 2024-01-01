WebCatalog

Bold Reports

Bold Reports

WebCatalog yüklü değil mi? WebCatalog Desktop'u indirin.

Web Uygulamasını Kullan

Web Sitesi: boldreports.com

Mac, Windows, Linux için WebCatalog Desktop üzerinde Bold Reports çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

İş raporlamasının bir BT ekibine veya bütçeye yük getirmesi gerekmez. Bolds Reports by Syncfusion, bir kuruluşun hem verilerini sunma biçimini hem de paydaşlarının bu süreçte edindiği deneyimi dönüştürür. Bold Reports'un şirket içi çözümü, yerleşik raporlama araçları ve rapor görüntüleyici SDK'sı ile bir ekip, gelişmiş özelliklere ve sınırsız kullanıcıya sahip gerçek anlamda modern bir rapor yönetim sistemi uygulayabilir. Düzinelerce rapor öğesi, etkileşimli özellikler, ilgi çekici stiller ve özelleştirilebilir biçimlendirme seçenekleri sağlamak için Syncfusion'ın kullanıcı arayüzü uzmanlığından yararlanan Rapor Tasarımcısı ile raporlar oluşturun ve düzenleyin. Daha sonra raporlarınızı yayınlamak ve dışa aktarmak, erişim izinlerini yönetmek ve bunları web üzerindeki kullanıcılara teslim etmek için Rapor Sunucusunu kullanın. Raporlar her yerde mevcut olduğunda, ilgili paydaşlar daha iyi iş kararları almak için işbirliği yapabilir. Syncfusion, bireysel geliştiricilerden Fortune 500 şirketlerine kadar çok çeşitli müşterilere hizmet vermekten gurur duymaktadır. Yirmi yılı aşkın bir süredir şirket, piyasadaki en etkileyici UI kontrol koleksiyonlarından birini geliştiriyor. Bu çalışma sırasında, işletmelerin hayati önem taşıyan iş raporlarını oluşturma, saklama ve paylaşma şeklini basitleştirme ihtiyacını keşfetti ve ardından web tabanlı bir rapor yönetimi çözümü oluşturmaya koyuldu. Sonuç, rapor oluşturucuların büyük resme odaklanabilmesi için ayrıntıları ele alan Kalın Raporlar'dır. Her müşterinin başarısını sağlamak için Syncfusion'ın destek ekipleri her aşamada yardımcı olmaya hazırdır. Şirket, başlangıçtan itibaren ortaya çıkabilecek uygulama zorluklarına kadar yalnızca araçlar değil, uzmanlık da sunmaya kendini adamıştır. NOT: Daha eski incelemelerde geçmiş ürün adına atıfta bulunulabilir

Kategoriler:

Business
Analitik Platformları

Web Sitesi: boldreports.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Bold Reports ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

Alternatifler

Tableau

Tableau

tableau.com

Looker

Looker

looker.com

Deepnote

Deepnote

deepnote.com

Grow

Grow

grow.com

Zoho Analytics

Zoho Analytics

zoho.com

Alibaba Cloud

Alibaba Cloud

alibabacloud.com

Metabase

Metabase

metabase.com

Sisense

Sisense

sisense.com

Domo

Domo

domo.com

Mode Analytics

Mode Analytics

mode.com

Observable

Observable

observablehq.com

Klipfolio

Klipfolio

klipfolio.com

Şunlar da Hoşunuza Gidebilir

Bold BI

Bold BI

boldbi.com

MySEOAuditor

MySEOAuditor

myseoauditor.com

Unless

Unless

unless.com

Emburse Chrome River

Emburse Chrome River

chromeriver.com

SEOptimer

SEOptimer

seoptimer.com

DataMyth

DataMyth

datamyth.com

Mediaboard

Mediaboard

mediaboard.com

Zoho Expense

Zoho Expense

zoho.com

Instabug

Instabug

instabug.com

Brainleaf

Brainleaf

brainleaf.com

Ceros

Ceros

ceros.com

M3 Labor Management

M3 Labor Management

m3as.com

Keşfet

Desktop

Destek

Şirket

Yasal

X (Twitter) Facebook LinkedinYouTube

WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:

WebCatalog
WebCatalog
WebCatalog
WebCatalog Desktop
Switchbar
Switchbar
Privobot
Privobot
Translatium
Translatium
Monobox
Monobox
TextVocal
TextVocal

© 2024 WebCatalog Pte. Ltd.