Expensya

Expensya

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Web Sitesi: expensya.com

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Expensya, harcama yönetimini dönüştüren bir çözümdür. Expensya kullanıcıları her türlü gideri yönetebilir ve işleyebilir: çevrimiçi satın alımlar, genel maliyetler, gider raporları, uzaktan çalışma, Harcırahlar, kilometre giderleri ve daha fazlası. Expensya, kapsamlı özellikleri ve uzmanlığı sayesinde halihazırda 5000'den fazla şirketi desteklemekte ve tüm işletme harcamalarının uçtan uca kusursuz yönetimi için kullanıcılarına kapsamlı bir çözüm sunmaktadır. Expensya ayrıca banka kartlarınızla, İK sisteminizle, ERP'nizle, muhasebe sisteminizle ve Seyahat yöneticinizle de entegre olur. Expensya sürecin her adımını otomatikleştirerek zamandan tasarruf sağlar ve ekibinizin üretkenliğini artırır. Vizyonumuz en eksiksiz, sezgisel ve ölçeklenebilir çözümü sunmaktır.
Kategoriler:
Finance
Gider Yönetimi Yazılımı

Web Sitesi: expensya.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Expensya ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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