Mac, Windows, Linux için WebCatalog Desktop üzerinde Expensya çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.
Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.
Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.
Expensya, harcama yönetimini dönüştüren bir çözümdür. Expensya kullanıcıları her türlü gideri yönetebilir ve işleyebilir: çevrimiçi satın alımlar, genel maliyetler, gider raporları, uzaktan çalışma, Harcırahlar, kilometre giderleri ve daha fazlası. Expensya, kapsamlı özellikleri ve uzmanlığı sayesinde halihazırda 5000'den fazla şirketi desteklemekte ve tüm işletme harcamalarının uçtan uca kusursuz yönetimi için kullanıcılarına kapsamlı bir çözüm sunmaktadır. Expensya ayrıca banka kartlarınızla, İK sisteminizle, ERP'nizle, muhasebe sisteminizle ve Seyahat yöneticinizle de entegre olur. Expensya sürecin her adımını otomatikleştirerek zamandan tasarruf sağlar ve ekibinizin üretkenliğini artırır. Vizyonumuz en eksiksiz, sezgisel ve ölçeklenebilir çözümü sunmaktır.
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