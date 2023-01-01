Lingvist
learn.lingvist.com
WebCatalog yüklü değil mi? WebCatalog'u indirin.
Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Lingvist çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.
Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.
Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.
Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.
Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!
Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.
Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.
Web Sitesi: lingvist.com
Yasal Uyarı: WebCatalog, Lingvist ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.
Şunlar da Hoşunuza Gidebilir
Polly Lingual
pollylingu.al
Lingvo Live
lingvolive.com
Yandex Translate
translate.yandex.com
WordReference
wordreference.com
DeepL Translator
deepl.com
LanguageCourse
languagecourse.net
Lingolia
lingolia.com
OrthodoxWiki
orthodoxwiki.org
Lingoda
learn.lingoda.com
LanguageTool
languagetool.org
SmarterGerman
smartergerman.com
Skill Course
login.skillcourse.in