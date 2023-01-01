WebCatalog
Programming Hero

Programming Hero

web.programming-hero.com

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Programming Hero çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Yeni bir kariyer fırsatı açmak için programlamayı öğrenin ve uzmanlaşın. Sizi tam zamanlı bir işe yönlendirecek, tamamen yeni başlayan biri olarak programlamayı öğrenmenin en etkili ve eğlenceli yolunun tadını çıkarın.

Web Sitesi: web.programming-hero.com

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