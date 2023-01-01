WebCatalog
Ampy

Ampy

ampy.co

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Ampy çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha nicesini yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Sanatçıları ve hayranları birbirine bağlamanın yeni bir yolu. En sevdiğiniz sanatçıları destekleyin ve benzersiz koleksiyon parçaları toplayarak özel avantajlardan yararlanın.

Web Sitesi: ampy.co

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