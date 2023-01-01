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iHeart

iHeart

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iHeartRadio, iHeartMedia, Inc.'e ait bir Amerikan ücretsiz yayın, podcast ve radyo yayını platformudur. Nisan 2008'de kurulmuştur. 2019 itibarıyla iHeartRadio, iHeartMedia'nın radyo ağının ulusal şemsiye markası olarak faaliyet göstermekte ve dünya genelinde 850'den fazla yerel iHeartMedia radyo istasyonunu bir araya getirmektedir. Amerika Birleşik Devletleri'nin yanı sıra diğer çeşitli medya kuruluşlarından yüzlerce istasyon (Cumulus Media, Cox Radio ve Beasley Broadcast Group gibi şirketler de bu hizmeti kullanıyor). Hizmet, 250.000'den fazla podcast içeriyor, bir Müzik önerme sistemi ve isteğe bağlı işlevsellik sunuyor ve dinleyicilerin canlı yayınlardaki şarkıları dijital çalma listelerine kaydetmesine ve yeniden çalmasına olanak tanıyor. İsteğe bağlı özellikler abonelik ücreti gerektirir. iHeartRadio, akıllı hoparlörler, dijital otomatik göstergeler, tabletler, giyilebilir cihazlar, akıllı telefonlar, sanal asistanlar, TV'ler ve oyun konsolları dahil olmak üzere 250'den fazla platformda ve 2.000'den fazla cihazda mevcuttur. iHeartRadio, 2011 yılındaki iHeartRadio Müzik Festivali'nin açılışından başlayarak ulusal markalı önemli etkinlikleri başlattı. Diğer önemli iHeartRadio etkinlikleri arasında iHeartRadio Fiesta Latina, iHeartCountry Festivali, iHeartRadio ALTER Ego, ülke çapındaki iHeartRadio Jingle Ball Turu, iHeartRadio Wango Tango ve iHeartRadio Müzik Ödülleri yer alıyor. iHeartRadio, Los Angeles ve New York'taki iHeartRadio Tiyatrolarında düzenli olarak samimi performanslara ev sahipliği yapıyor.

Web Sitesi: iheart.com

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