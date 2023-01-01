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trivago

trivago

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Web Sitesi: trivago.com

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Trivago olarak küçük harf stiliyle pazarlanan Trivago N.V., otel, konaklama ve meta arama alanlarında internetle ilgili hizmet ve ürünlerde uzmanlaşmış Hollandalı bir ulusötesi teknoloji şirketidir. ABD'li seyahat şirketi Expedia Group, şirketin hisselerinin çoğunluğuna sahip. Şirket Hollanda'da kurulmuştur.

Web Sitesi: trivago.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, trivago ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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