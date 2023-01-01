WebCatalog
M3 Insight

M3 Insight

ops.m3as.com

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde M3 Insight çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

M3 Insight, en kritik verilerinizi tek bir gerçek kaynakta toplayıp rapor eder; böylece mülklerinizi verimli bir şekilde yönetmek için ihtiyaç duyduğunuz bilgilere sahip olabilirsiniz. Insight, Muhasebe Çekirdeği, İşgücü Yönetimi, PMS sistemleri, STR ve GSS sistemlerinin yanı sıra diğer birçok veri entegrasyonundan veri çekerek raporlamayı her zamankinden daha kolay hale getirir.

Web Sitesi: ops.m3as.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, M3 Insight ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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