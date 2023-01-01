M3 Insight, en kritik verilerinizi tek bir gerçek kaynakta toplayıp rapor eder; böylece mülklerinizi verimli bir şekilde yönetmek için ihtiyaç duyduğunuz bilgilere sahip olabilirsiniz. Insight, Muhasebe Çekirdeği, İşgücü Yönetimi, PMS sistemleri, STR ve GSS sistemlerinin yanı sıra diğer birçok veri entegrasyonundan veri çekerek raporlamayı her zamankinden daha kolay hale getirir.

Web Sitesi: ops.m3as.com

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