WebCatalog

ScaleXP

ScaleXP

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Web Sitesi: scalexp.com

Mac, Windows, Linux için WebCatalog Desktop üzerinde ScaleXP çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

ScaleXP, hırslı şirketlerin verilerinin gücünü en üst düzeye çıkarmasına ve daha hızlı büyümesine yardımcı olmak için hem finansal hem de pazarlama sistemlerini birleştiren bir veri analitiği platformudur. Önde gelen sistemlerdeki (muhasebe, satış, pazarlama) verileri birleştirerek B2B şirketlerine tek bir doğruluk kaynağı sağlıyoruz ve güvenle büyümelerini kolaylaştırıyoruz. Paylaşılan kontrol panelleri aracılığıyla ekipler arasında işbirliğini etkinleştirme. MRR, ARR, LTC, CAC, Kohort Analizi ve çok daha fazlasını hesaplamak için işletme türünüze (SaaS, başlangıç ​​vb.) dayalı otomatik B2B KPI'ları ve ölçümleri ile! Platform, özellikle yatırımcıları olan büyüyen şirketler için tasarlanmıştır. ScaleXP, parmaklarınızı iş performansının nabzında tutmak için gerçek zamanlı verilerimiz ve kurucuların görünüm gösterge tablosuyla kullanıcıların güvenle bağış toplamasına olanak tanır.

Kategoriler:

Business
Veri Görselleştirme Araçları

Web Sitesi: scalexp.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, ScaleXP ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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