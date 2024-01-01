ScaleXP, hırslı şirketlerin verilerinin gücünü en üst düzeye çıkarmasına ve daha hızlı büyümesine yardımcı olmak için hem finansal hem de pazarlama sistemlerini birleştiren bir veri analitiği platformudur. Önde gelen sistemlerdeki (muhasebe, satış, pazarlama) verileri birleştirerek B2B şirketlerine tek bir doğruluk kaynağı sağlıyoruz ve güvenle büyümelerini kolaylaştırıyoruz. Paylaşılan kontrol panelleri aracılığıyla ekipler arasında işbirliğini etkinleştirme. MRR, ARR, LTC, CAC, Kohort Analizi ve çok daha fazlasını hesaplamak için işletme türünüze (SaaS, başlangıç ​​vb.) dayalı otomatik B2B KPI'ları ve ölçümleri ile! Platform, özellikle yatırımcıları olan büyüyen şirketler için tasarlanmıştır. ScaleXP, parmaklarınızı iş performansının nabzında tutmak için gerçek zamanlı verilerimiz ve kurucuların görünüm gösterge tablosuyla kullanıcıların güvenle bağış toplamasına olanak tanır.

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Web Sitesi: scalexp.com

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