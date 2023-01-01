WebCatalog

Google Ad Manager

Google Ad Manager

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Web Sitesi: admanager.google.com

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Google Ad Manager çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Google Ad Manager, yayıncılara eksiksiz bir reklam geliri motoru sunarak yayıncıların işlemlerini kolaylaştırmasına ve her gösterimden en yüksek değeri elde etmesine yardımcı olur.

Web Sitesi: admanager.google.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Google Ad Manager ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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