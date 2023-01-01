WebCatalog
DBLTAP

DBLTAP

dbltap.com

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde DBLTAP çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Sektörün hayranları tarafından size sunulan yeni nesil dijital e-spor medyası. League of Legends'tan Counter-Strike: Global Offensive'e ve aradaki her şeye kadar dünyanın en iyi e-sporları hakkında güncel kalın.

Web Sitesi: dbltap.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, DBLTAP ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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