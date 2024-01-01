Sleeper
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Web Sitesi: sleeper.app
Mac, Windows, Linux için WebCatalog Desktop üzerinde Sleeper çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.
Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.
Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.
Sleeper'da bugün bir fantezi futbol, basketbol veya espor ligi başlatın. Arkadaşlarınızla sporun tadını çıkarın.
Web Sitesi: sleeper.app
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