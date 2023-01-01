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ScoreStream

ScoreStream

scorestream.com

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde ScoreStream çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

ScoreStream, oyunları hızlı bir şekilde puanlamanıza ve spor skorlarını arkadaşlarınız ve ailenizle paylaşmanıza olanak tanır. Mobil uygulama, lise takımları, kulüp sporları, küçükler ligi veya diğer eğlence takımları için futbol, ​​beyzbol, lakros, hokey, voleybol ve beyzbol oyunlarını destekler.

Web Sitesi: scorestream.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, ScoreStream ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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NHL

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nhl.com

NDTV Sports

NDTV Sports

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