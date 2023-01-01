WebCatalog
JustGiving

JustGiving

WebCatalog yüklü değil mi? WebCatalog'u indirin.

Web Uygulamasını Kullan

Web Sitesi: justgiving.com

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde JustGiving çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Hayır kurumlarının GiftAid ile daha fazlasını elde etmesine yardımcı olan, dünyanın önde gelen çevrimiçi bağış toplama platformu JustGiving ile bağış toplayın veya bağış yapın

Web Sitesi: justgiving.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, JustGiving ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

Şunlar da Hoşunuza Gidebilir

Givergy

Givergy

givergy.com

Give Lively

Give Lively

givelively.org

Donorhut

Donorhut

donorhut.com

GiveSendGo

GiveSendGo

givesendgo.com

Crowdfunder UK

Crowdfunder UK

crowdfunder.co.uk

Charity Tracker

Charity Tracker

charitytracker.net

Ggiv

Ggiv

qgiv.com

Teamfeepay

Teamfeepay

teamfeepay.com

Classy

Classy

classy.org

PubMatic Publishers

PubMatic Publishers

pubmatic.com

PubMatic Media Buyers

PubMatic Media Buyers

pubmatic.com

MonkeyPod

MonkeyPod

monkeypod.io

    Ürün

    Destek

    Şirket

    Yasal

    X (Twitter) Facebook LinkedinYouTube
    WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:
    WebCatalog
    WebCatalog
    Switchbar
    Switchbar
    Monobox
    Monobox
    Translatium
    Translatium

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Web sitelerimizi sağlamak ve geliştirmek için çerezleri kullanıyoruz. Sitelerimizi kullanarak çerezlere izin vermiş olursunuz.

    Gizlilik Politikası