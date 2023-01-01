Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde JustGiving çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Hayır kurumlarının GiftAid ile daha fazlasını elde etmesine yardımcı olan, dünyanın önde gelen çevrimiçi bağış toplama platformu JustGiving ile bağış toplayın veya bağış yapın

Web Sitesi: justgiving.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, JustGiving ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.