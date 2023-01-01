Snapp Business

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Snapp, Orta Doğu'daki en büyük araç çağırma uygulaması ve çeşitli hizmetlere sahip bir akşam yemeği uygulamasıdır. Akıllı telefonunuzdan sadece birkaç tıklamayla kolayca bir araç çağırabilir, yemek sipariş edebilir, numaranızı yeniden yükleyebilir, bir otel odası rezerve edebilir veya diğer Snapp Hizmetlerini kullanabilirsiniz.

Web Sitesi: snapp.taxi

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