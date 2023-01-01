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Snapp Business

Snapp Business

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Web Sitesi: snapp.taxi

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Snapp Business çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Snapp, Orta Doğu'daki en büyük araç çağırma uygulaması ve çeşitli hizmetlere sahip bir akşam yemeği uygulamasıdır. Akıllı telefonunuzdan sadece birkaç tıklamayla kolayca bir araç çağırabilir, yemek sipariş edebilir, numaranızı yeniden yükleyebilir, bir otel odası rezerve edebilir veya diğer Snapp Hizmetlerini kullanabilirsiniz.

Web Sitesi: snapp.taxi

Yasal Uyarı: WebCatalog, Snapp Business ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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