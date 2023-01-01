Pyrus işbirlikçi çalışmayı yeniden tanımlıyor. Sıkıcı ama önemli iş süreçlerinizi otomatikleştirerek iş gününüzü daha akıllı hale getirir. Yalnızca birkaç tıklamayla otomatik olarak onay istemek, iş formlarını yönlendirmek veya rutin görevleri birkaç çalışana devretmek gibi özelleştirilmiş iş akışları oluşturabilirsiniz. Uygulaması kolaydır, hem sizin hem de iş arkadaşlarınızın zamandan tasarruf etmesini sağlar ve işinizi gerçekten yapmaya geri dönmenizi sağlar.

Web Sitesi: pyrus.com

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