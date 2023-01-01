WebCatalog
Pyrus

Pyrus

pyrus.com

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Pyrus çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Pyrus işbirlikçi çalışmayı yeniden tanımlıyor. Sıkıcı ama önemli iş süreçlerinizi otomatikleştirerek iş gününüzü daha akıllı hale getirir. Yalnızca birkaç tıklamayla otomatik olarak onay istemek, iş formlarını yönlendirmek veya rutin görevleri birkaç çalışana devretmek gibi özelleştirilmiş iş akışları oluşturabilirsiniz. Uygulaması kolaydır, hem sizin hem de iş arkadaşlarınızın zamandan tasarruf etmesini sağlar ve işinizi gerçekten yapmaya geri dönmenizi sağlar.

Web Sitesi: pyrus.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Pyrus ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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