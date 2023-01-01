Geenees, kullanıcılara dilekleri doğrudan ihtiyaç sahibi ailelere verme ve yerine getirme olanağı veren bir sosyal hediye verme platformudur. Hayırsever bağışlar sadece birkaç tık uzakta. Geenees Sosyal Hediye ile bugün bir aileye destek olun.

Web Sitesi: geenees.co

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