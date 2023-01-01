WebCatalog
Geenees

Geenees

geenees.co

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Geenees çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Geenees, kullanıcılara dilekleri doğrudan ihtiyaç sahibi ailelere verme ve yerine getirme olanağı veren bir sosyal hediye verme platformudur. Hayırsever bağışlar sadece birkaç tık uzakta. Geenees Sosyal Hediye ile bugün bir aileye destek olun.

Web Sitesi: geenees.co

Yasal Uyarı: WebCatalog, Geenees ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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