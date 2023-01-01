Kinesis Mint

Fiat veya kripto para birimi yatırarak kendi Kinesis para birimlerinizi (KAU ve KAG) oluşturun. Günümüzün ödeme altyapısı için dijital altın ve gümüş külçe.

Web Sitesi: kinesis.money

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