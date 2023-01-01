Event Staff

Kimin çalışmakta özgür olduğunu hızlı bir şekilde belirleyin, personelinize kısa mesaj yoluyla ulaşın, mesai saatleri ile zamanı takip edin ve bordro hizmetleriyle entegre olun.

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