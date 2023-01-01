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Shudder, AMC Networks'ün sahibi olduğu ve işlettiği, korku, gerilim ve doğaüstü kurgu başlıklarını içeren, isteğe bağlı bir Amerikan abonelikli video hizmetidir.

Web Sitesi: shudder.com

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