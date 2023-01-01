Vudu, NBCUniversal'in bir yan kuruluşu olan Fandango Media'ya ait bir Amerikan dijital video mağazası ve yayın hizmetidir. Şirket, isteğe bağlı olarak işlemsel video kiralama ve filmlerin dijital olarak satın alınmasının yanı sıra, perakende satışta ev videosu olarak satın alınan filmlerin dijital kopyalarının yayınlanması için dijital dolap hizmetleriyle entegrasyon da sunuyor. Hizmet başlangıçta Vudu Box olarak bilinen bir dijital medya oynatıcısına odaklandı. 2010 yılında şirket, donanım işini bırakmaya ve hizmetini ve ilgili uygulama platformunu televizyonlar ve Blu-ray Disk oynatıcılar gibi üçüncü taraf cihazlara entegre etmeye odaklanmaya başladı. Şirket o zamandan beri hizmetlerini çevrimiçi olarak, mobil uygulamalar aracılığıyla ve dijital medya oynatıcıları ve akıllı TV'ler gibi cihazlarda sunmaya başladı. 2010 yılında Vudu, Walmart'a satıldı. 2020'de Fandango Media, açıklanmayan bir miktar karşılığında Vudu'yu satın aldı.

Web Sitesi: vudu.com

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