Facebook Messenger (yaygın olarak Messenger olarak bilinir), Facebook, Inc. tarafından geliştirilen bir Amerikan mesajlaşma uygulaması ve platformudur. Başlangıçta 2008 yılında Facebook Chat olarak geliştirilen şirket, mesajlaşma hizmetini 2010 yılında yeniledi ve ardından Ağustos 2011'de bağımsız iOS ve Android uygulamalarını piyasaya sürdü. 2018'in 4. çeyreğinde Messenger tabanlı aramalar için bağımsız Facebook Portal donanımı. Daha sonra Facebook, özel bir web sitesi arayüzü (Messenger.com) başlattı ve mesajlaşma işlevini ana Facebook uygulamasından ayırarak kullanıcıların web arayüzünü kullanmasına veya bir tane indirmesine olanak tanıdı. bağımsız uygulamalardan biri. Nisan 2020'de Facebook, Windows 10 ve macOS'ta desteklenen ve sırasıyla Microsoft Store ve App Store'da dağıtılan Messenger for Desktop'ı resmi olarak yayınladı. Kullanıcılar mesaj gönderebilir, fotoğraf, video, çıkartma, ses ve dosya alışverişinde bulunabilir, ayrıca diğer kullanıcıların mesajlarına tepki verebilir ve botlarla etkileşime girebilir. Hizmet aynı zamanda sesli ve görüntülü aramayı da destekliyor. Bağımsız uygulamalar birden fazla hesap kullanmayı, isteğe bağlı uçtan uca şifrelemeyle konuşmaları ve oyun oynamayı destekler.

Web Sitesi: messenger.com

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