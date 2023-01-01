WeChat (Çince: 微信; pinyin: Wēixìn (dinle); lit.: 'mikro mesaj'), Tencent tarafından geliştirilen bir Çin çok amaçlı mesajlaşma, sosyal medya ve mobil ödeme uygulamasıdır. İlk olarak 2011'de piyasaya sürülen uygulama, 2018'de aylık 1 milyardan fazla aktif kullanıcıyla dünyanın en büyük bağımsız mobil uygulaması oldu. WeChat, geniş işlev yelpazesi nedeniyle Çin'in "her şey için uygulaması" ve "süper uygulama" olarak tanımlanıyor. WeChat'teki kullanıcı etkinliği, Çin'deki kitlesel gözetim ağının bir parçası olarak talep üzerine analiz ediliyor, takip ediliyor ve Çinli yetkililerle paylaşılıyor. WeChat, Çin'deki siyasi açıdan hassas konuları sansürlüyor. Çin dışında kayıtlı hesaplar tarafından iletilen veriler gözetleniyor, analiz ediliyor ve Çin'de sansür algoritmaları oluşturmak için kullanılıyor. Hindistan ile Çin arasındaki sınır anlaşmazlığına yanıt olarak WeChat, Haziran 2020'de Hindistan'da yasaklandı. 6 Ağustos 2020'de ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin WeChat ile "işlemlerini" 45 gün içinde yasaklayan bir idari emir imzaladı.

Web Sitesi: wechat.com

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