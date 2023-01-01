Threema, iOS, Android ve Windows Phone için uçtan uca şifrelenmiş bir anlık mesajlaşma uygulamasıdır. Yazılım, tasarım ilkeleri gereği gizliliğe dayanmaktadır ve hizmet, kullanıcıların bir telefon numarası veya başka herhangi bir kişisel olarak tanımlanabilir bilgi sağlamasını gerektirmez: Threema uygulaması anonim olarak kullanılabilir. Kullanıcılar kısa mesaj göndermenin yanı sıra sesli arama yapabilir, multimedya, konum, sesli mesaj ve dosya gönderebilir. “Threema Web” web uygulaması kullanılarak hizmet PC'lerde kullanılabilir. Threema, İsviçre şirketi Threema GmbH tarafından geliştirilmiştir. Sunucular İsviçre'de bulunmaktadır ve geliştirme Pfäffikon SZ'de bulunmaktadır. Nisan 2017 itibarıyla Threema'nın 4,5 milyon kullanıcısı vardı. Ocak 2019 itibarıyla Threema Work iş versiyonu 3.000 şirket ve kuruluş tarafından kullanıldı.

Web Sitesi: threema.ch

Yasal Uyarı: WebCatalog, Threema ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.