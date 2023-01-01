Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Zapier çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Zapier, son kullanıcıların kullandıkları web uygulamalarını entegre etmelerine olanak tanıyan küresel bir uzak şirkettir. Zapier'in merkezi Sunnyvale, California'da olmasına rağmen, Amerika Birleşik Devletleri ve diğer 23 ülkede 250 çalışandan oluşan bir iş gücü istihdam etmektedir.

Web Sitesi: zapier.com

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