Bölüm, hikayelerinizi aşk, romantizm, macera ve drama ile YAŞAMANIZI sağlar. En sevdiğiniz hikayedeki bir karakter olsaydınız harika olmaz mıydı? Episode, önemli seçimler yaptığınız 150.000'den fazla sürükleyici hikayeyle tam da bunu yapmanızı sağlar. Episode Studio, yaratıcı olmanızı ve kendi hikayelerinizi yazmanızı sağlar!

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