WebCatalog
Episode Studio

Episode Studio

home.episodeinteractive.com

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Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

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Bölüm, hikayelerinizi aşk, romantizm, macera ve drama ile YAŞAMANIZI sağlar. En sevdiğiniz hikayedeki bir karakter olsaydınız harika olmaz mıydı? Episode, önemli seçimler yaptığınız 150.000'den fazla sürükleyici hikayeyle tam da bunu yapmanızı sağlar. Episode Studio, yaratıcı olmanızı ve kendi hikayelerinizi yazmanızı sağlar!

Web Sitesi: home.episodeinteractive.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Episode Studio ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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