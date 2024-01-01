StartMeeting

StartMeeting

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Web Sitesi: startmeeting.com

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Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

StartMeeting® kurumsal alan için sınırsız sesli ve görüntülü konferans hizmetleri sunar. Bir taşıyıcı ve konferans ağı olduğumuz için, gerçek anlamda dönüştürücü fiyatlandırmayla pazarı altüst edebiliyoruz. Küçük ve orta ölçekli işletme alanları için sektör lideri 12,95$/ay/ana bilgisayar fiyatlandırma paketi sunuyoruz ve ayrıca büyük kurumsal müşteriler için gerçekten devrim niteliğinde 6.000$/aylık bir paketimiz var. Aylık 6.000 ABD doları tutarındaki paket, her büyüklükteki işletmenin sabit bir aylık ücret karşılığında sınırsız sayıda ana bilgisayara sahip olmasına olanak tanır. Hem ana bilgisayar başına hem de sınırsız ana bilgisayar fiyatlandırmasıyla, size ve ekiplerinize sınırsız HD kalitesinde sesli ve görüntülü konferans ve ekran paylaşımı sağlayacak, kullanımı kolay bir işbirliği aracına sahip olacaksınız. Her hesap ayrıca şunları içerir: • 1.000'e kadar katılımcı için HD Ses ve Video konferansı • Ekran paylaşımı ve çizimi • Toplantı kaydı ve oynatma • 10 GB depolama • Özel bekleme müziği ve karşılamalar • Özel toplantı duvarı • Ülke içi aranacak numaralar 65 ülke... ve sayı artıyor StartMeeting® ile konferans alanında en büyük şirketlerden birine erişim kazanıyorsunuz. 2001 yılından bu yana ağımız dünya çapında iki milyardan fazla konferans görüşmesi gerçekleştirdi ve bu da bizi dünyanın en büyük 2. konferans ağı haline getirdi. Bu boyut ve ölçek, yaptığımız fiyatlandırmayı sunmamızı sağlayan ve aynı zamanda bu kadar basitleştirilmiş, kurumsal düzeyde bir uygulama geliştirmemize yardımcı olan şeydir. Daha fazla bilgi için www.startmeeting.com adresini ziyaret edin veya (844) 800-4000'i arayın.
Kategoriler:
Business
Video Konferans Yazılımı

Web Sitesi: startmeeting.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, StartMeeting ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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