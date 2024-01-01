ezTalks güvenilir web konferansı ve video konferans çözümleri sağlama konusunda uzmanlaşmıştır. HD görüntülü/sesli Sohbet, IM, ekran paylaşımı, kayıt ve beyaz tahta vb. gibi güçlü özelliklere sahip bulut ve şirket içi yazılımlar sunar. Ayrıca, yazılımla entegre olan ve basit ve mükemmel bir çözüm sunan yüksek kaliteli video konferans cihazları da sunar. toplantı deneyimi. ezTalks, toplantılarınızı daha kolay ve daha işbirlikçi hale getirmeyi amaçlamaktadır.

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