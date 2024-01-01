ezTalks

ezTalks

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Web Sitesi: eztalks.com

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Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

ezTalks güvenilir web konferansı ve video konferans çözümleri sağlama konusunda uzmanlaşmıştır. HD görüntülü/sesli Sohbet, IM, ekran paylaşımı, kayıt ve beyaz tahta vb. gibi güçlü özelliklere sahip bulut ve şirket içi yazılımlar sunar. Ayrıca, yazılımla entegre olan ve basit ve mükemmel bir çözüm sunan yüksek kaliteli video konferans cihazları da sunar. toplantı deneyimi. ezTalks, toplantılarınızı daha kolay ve daha işbirlikçi hale getirmeyi amaçlamaktadır.
Kategoriler:
Business
Video Konferans Yazılımı

Web Sitesi: eztalks.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, ezTalks ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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Microsoft Teams

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Google Meet

Google Meet

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Skype

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