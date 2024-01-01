Sağlam bir web semineri ve video konferans çözümü. %99,98 pazar lideri çalışma süresiyle 10.000'e kadar katılımcıyı destekler. Herhangi bir cihazdan veya tarayıcıdan erişim sayesinde kurulum gerekmez (16 dil desteklenir). Soru-Cevap, canlı sohbet, ekran paylaşımı, bulut kaydı, testler, beyaz tahta ve çok daha fazlasını içeren tüm favori özelliklerinizi bulun. MyOwnConference, 20 katılımcıya kadar ömür boyu kullanımla ücretsiz bir hesap sunar.

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