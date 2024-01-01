MyOwnConference

MyOwnConference

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Web Sitesi: myownconference.com

Mac, Windows, Linux için WebCatalog Desktop üzerinde MyOwnConference çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Sağlam bir web semineri ve video konferans çözümü. %99,98 pazar lideri çalışma süresiyle 10.000'e kadar katılımcıyı destekler. Herhangi bir cihazdan veya tarayıcıdan erişim sayesinde kurulum gerekmez (16 dil desteklenir). Soru-Cevap, canlı sohbet, ekran paylaşımı, bulut kaydı, testler, beyaz tahta ve çok daha fazlasını içeren tüm favori özelliklerinizi bulun. MyOwnConference, 20 katılımcıya kadar ömür boyu kullanımla ücretsiz bir hesap sunar.
Kategoriler:
Business
Video Konferans Yazılımı

Web Sitesi: myownconference.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, MyOwnConference ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

Alternatifler

Microsoft Teams

Microsoft Teams

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Google Meet

Google Meet

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Skype

Skype

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Slack

Slack

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Zoho Cliq

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Free Conference Call

freeconferencecall.com

Sylaps

Sylaps

sylaps.com

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RecCloud

reccloud.com

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