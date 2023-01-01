WebCatalog
Vento

Vento

vento.so

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Vento çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Stressiz Ekran Kaydı Ekran kayıtlarınızı sürekli olarak yeniden mi başlatıyorsunuz? Vento ile sadece duraklatın, geri sarın ve devam edin; sakin kalmak da yardımcı olur :) Masaüstü Chrome ve Edge'de çalışır - Chromebook (ChromeOS), MacOS ve Windows desteklenir!

Web Sitesi: vento.so

Yasal Uyarı: WebCatalog, Vento ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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