Stressiz Ekran Kaydı Ekran kayıtlarınızı sürekli olarak yeniden mi başlatıyorsunuz? Vento ile sadece duraklatın, geri sarın ve devam edin; sakin kalmak da yardımcı olur :) Masaüstü Chrome ve Edge'de çalışır - Chromebook (ChromeOS), MacOS ve Windows desteklenir!

Web Sitesi: vento.so

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