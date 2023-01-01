WebCatalog
cloudLibrary

cloudLibrary

yourcloudlibrary.com

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde cloudLibrary çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha nicesini yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

cloudLibrary dijital kütüphane koleksiyonuna erişim hiç bu kadar kolay olmamıştı, kitaplığınızı bulun, uygulamalarınızı seçin, dijital içeriğe erişin - mobil, masaüstü, amazon, windows, android ios, mac, chrome'da nasıl çalıştığını öğrenin,

Web Sitesi: yourcloudlibrary.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, cloudLibrary ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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