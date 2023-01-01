Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

EB Control veri güvenliği çözümü, bireylerin ve işletmelerin dijital verilerini birden fazla platformda (Windows, Mac, iOS ve Android) şifrelemelerine ve başkalarıyla güvenli bir şekilde paylaşmalarına olanak tanır. Verilerinize kimin, ne zaman, nerede ve nasıl erişileceğini siz kontrol edersiniz.

Web Sitesi: ebcontrol.io

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