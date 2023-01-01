Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Bir ekran kaydından animasyonlu GIF'ler oluşturun. Yalnızca istemci tarafı, hiçbir veri yüklenmez. Modern tarayıcı gerekli.

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