WebCatalog
gifcap

gifcap

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Web Uygulamasını Kullan

Web Sitesi: gifcap.dev

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde gifcap çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Bir ekran kaydından animasyonlu GIF'ler oluşturun. Yalnızca istemci tarafı, hiçbir veri yüklenmez. Modern tarayıcı gerekli.

Web Sitesi: gifcap.dev

Yasal Uyarı: WebCatalog, gifcap ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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