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CleanShot Cloud

CleanShot Cloud

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Web Uygulamasını Kullan

Web Sitesi: cleanshot.cloud

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde CleanShot Cloud çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

CleanShot Cloud, CleanShot X için kullanılabilen son derece hızlı bir ekran görüntüsü ve ekran kayıt paylaşım hizmetidir.

Web Sitesi: cleanshot.cloud

Yasal Uyarı: WebCatalog, CleanShot Cloud ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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