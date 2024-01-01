Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

CollabNow, kullanımı kolay ve indirme gerektirmeyen ilk tamamen şifrelenmiş video konferans, ekran paylaşımı ve konuşma zekası çözümüdür. Aynı anda birden fazla ekranı paylaşma, sanal beyaz tahtalarda beyin fırtınası yapma ve katılımcıların sunulan içeriği duraklatıp büyütmelerine olanak tanıyan CollabNow, rakipsiz bir fiyata sanal olarak işbirliği yapmanın daha kapsayıcı, güvenli ve güvenilir bir yolunu sunar.

Web Sitesi: collabnow.ai

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