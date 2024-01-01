CollabNow

CollabNow

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Web Sitesi: collabnow.ai

Mac, Windows, Linux için WebCatalog Desktop üzerinde CollabNow çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

CollabNow, kullanımı kolay ve indirme gerektirmeyen ilk tamamen şifrelenmiş video konferans, ekran paylaşımı ve konuşma zekası çözümüdür. Aynı anda birden fazla ekranı paylaşma, sanal beyaz tahtalarda beyin fırtınası yapma ve katılımcıların sunulan içeriği duraklatıp büyütmelerine olanak tanıyan CollabNow, rakipsiz bir fiyata sanal olarak işbirliği yapmanın daha kapsayıcı, güvenli ve güvenilir bir yolunu sunar.
Kategoriler:
Business
Video Konferans Yazılımı

Web Sitesi: collabnow.ai

Yasal Uyarı: WebCatalog, CollabNow ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

Alternatifler

Microsoft Teams

Microsoft Teams

microsoft.com

Google Meet

Google Meet

meet.google.com

Skype

Skype

skype.com

Slack

Slack

slack.com

Zoho Cliq

Zoho Cliq

zoho.com

TeamViewer Web

TeamViewer Web

teamviewer.com

Whereby

Whereby

whereby.com

Element

Element

element.io

Spike

Spike

spikenow.com

Zoho Meeting

Zoho Meeting

zoho.com

Bitrix24

Bitrix24

bitrix24.com

Lark

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MyOwnConference

MyOwnConference

myownconference.com

8x8 Meet

8x8 Meet

8x8.vc

CrankWheel

CrankWheel

crankwheel.com

Workstorm

Workstorm

workstorm.com

Ultiplace

Ultiplace

ultiplace.com

Breakroom

Breakroom

breakroom.net

Free Conference Call

Free Conference Call

freeconferencecall.com

Vectera

Vectera

vectera.com

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