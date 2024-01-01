TelebuJoin, hareket halindeyken her yerden bağlantı kurmanıza, tartışmanıza ve ilişkiler kurmanıza yardımcı olan çevrimiçi bir bulut toplantı platformudur. Katıl size Video Konferans, Web Seminerleri Ev Sahipliği Yapma ve Etkinlikleri Yayınlama olanağı sunar Video Konferansın Özellikleri Katılmak için Tıklayın Toplantı sahibi veya katılımcılar için herhangi bir indirme gerekmez. Katılmak için linke tıklamanız yeterli. İnteraktif Web Seminerleri Web seminerlerini kullanarak büyük bir kalabalığa bağlanın ve katılımcılarla etkileşimde bulunun Ekran Paylaşımı Kolay ekran paylaşımı seçenekleriyle yeni fikirler üzerinde işbirliği yapın Takım Sohbeti Ekiplerinizle anında konuşun. Hareket halindeyken çağrı sırasında Dosya paylaşımını ve Mobil Duyarlı Katılımcıları Arşivlemeyi etkinleştirin. Gelişmiş Arama Kontrolleri Aramaları Kaydetme, Odaları Kilitleme, Üyelerin Sesini Kapatma, Sohbet Metnlerini İndirme ve Web Seminerleri için Daha Fazla Özellik Katılmak için Tıklayın Toplantı sahibi veya katılımcılar için herhangi bir indirme gerekmez. Katılmak için linke tıklamanız yeterli. Ekran Paylaşımı Kolay ekran paylaşımı seçenekleriyle yeni fikirler üzerinde işbirliği yapın Ekip Sohbeti Ekiplerinizle anında konuşun. Hareket halindeyken çağrı sırasında Dosya paylaşımını ve Mobil Duyarlı Katılımcıları Arşivlemeyi etkinleştirin. Gelişmiş Arama Kontrolleri Aramaları Kaydetme, Odaları Kilitleme, Üyelerin Sesini Kapatma, Sohbet Metni İndirme ve Daha Fazlası El Kaldırma El Kaldırma Özelliğini kullanarak Web Semineri Katılımcılarıyla etkileşime geçme

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