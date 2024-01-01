TelebuJoin

TelebuJoin

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Web Sitesi: join.telebu.com

Mac, Windows, Linux için WebCatalog Desktop üzerinde TelebuJoin çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

TelebuJoin, hareket halindeyken her yerden bağlantı kurmanıza, tartışmanıza ve ilişkiler kurmanıza yardımcı olan çevrimiçi bir bulut toplantı platformudur. Katıl size Video Konferans, Web Seminerleri Ev Sahipliği Yapma ve Etkinlikleri Yayınlama olanağı sunar Video Konferansın Özellikleri Katılmak için Tıklayın Toplantı sahibi veya katılımcılar için herhangi bir indirme gerekmez. Katılmak için linke tıklamanız yeterli. İnteraktif Web Seminerleri Web seminerlerini kullanarak büyük bir kalabalığa bağlanın ve katılımcılarla etkileşimde bulunun Ekran Paylaşımı Kolay ekran paylaşımı seçenekleriyle yeni fikirler üzerinde işbirliği yapın Takım Sohbeti Ekiplerinizle anında konuşun. Hareket halindeyken çağrı sırasında Dosya paylaşımını ve Mobil Duyarlı Katılımcıları Arşivlemeyi etkinleştirin. Gelişmiş Arama Kontrolleri Aramaları Kaydetme, Odaları Kilitleme, Üyelerin Sesini Kapatma, Sohbet Metnlerini İndirme ve Web Seminerleri için Daha Fazla Özellik Katılmak için Tıklayın Toplantı sahibi veya katılımcılar için herhangi bir indirme gerekmez. Katılmak için linke tıklamanız yeterli. Ekran Paylaşımı Kolay ekran paylaşımı seçenekleriyle yeni fikirler üzerinde işbirliği yapın Ekip Sohbeti Ekiplerinizle anında konuşun. Hareket halindeyken çağrı sırasında Dosya paylaşımını ve Mobil Duyarlı Katılımcıları Arşivlemeyi etkinleştirin. Gelişmiş Arama Kontrolleri Aramaları Kaydetme, Odaları Kilitleme, Üyelerin Sesini Kapatma, Sohbet Metni İndirme ve Daha Fazlası El Kaldırma El Kaldırma Özelliğini kullanarak Web Semineri Katılımcılarıyla etkileşime geçme
Kategoriler:
Business
Video Konferans Yazılımı

Web Sitesi: join.telebu.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, TelebuJoin ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

Alternatifler

Microsoft Teams

Microsoft Teams

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Google Meet

Google Meet

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Skype

Skype

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Slack

Slack

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Zoho Cliq

Zoho Cliq

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TeamViewer Web

TeamViewer Web

teamviewer.com

Whereby

Whereby

whereby.com

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Element

element.io

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Zoho Meeting

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Bitrix24

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IMVU

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Cloudpresenter

Cloudpresenter

cloudpresenter.com

Whereby

Whereby

whereby.com

Zalo

Zalo

zalo.me

Moco

Moco

mocospace.com

Natter

Natter

natter.top

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