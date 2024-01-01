Samesurf, birden fazla kişinin herhangi bir cihaz veya tarayıcıdan kurulum veya kodlama gerektirmeden aynı çevrimiçi deneyimlerle gerçek zamanlı olarak etkileşimde bulunmasına olanak tanıyan patentli, gerçek zamanlı bir işbirliği platformudur. Yaygın olarak modern ortak taramanın mucidi olarak kabul edilen Samesurf ayrıca katılımcıların (1) Belgeleri ve videoları anında yüklemesine ve paylaşmasına (2) VOIP ve telefon hatları aracılığıyla konuşma veya görüntülü sohbet (3) Hassas giriş alanlarını veya diğer ekran öğelerini düzenlemesine ( 4) Çevrimdışı içerik paylaşın (5) Derinlemesine analiz toplayın (6) Oturumları kaydedin Samesurf, satış, destek, eğitim, teletıp ve sanal toplantıları içeren çok çeşitli kullanım örneklerini destekler. Daha Az Göster Yaygın olarak modern ortak taramanın mucidi olarak kabul edilen Samesurf ayrıca katılımcılara (1) Belgeleri ve videoları anında yükleme ve paylaşma (2) VOIP ve telefon hatları aracılığıyla konuşma veya görüntülü sohbet (3) Hassas giriş alanlarını veya diğer ekranları düzenleme olanağı sağlar. öğeler (4) Çevrimdışı içeriği paylaşın (5) Derinlemesine analiz toplayın (6) Oturumları kaydedin Samesurf, satış, destek, eğitim, teletıp ve sanal toplantıları içeren çok çeşitli kullanım örneklerini destekler.

Web Sitesi: samesurf.com

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