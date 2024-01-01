Samesurf

Samesurf

WebCatalog yüklü değil mi? WebCatalog Desktop'u indirin.

Web Uygulamasını Kullan

Web Sitesi: samesurf.com

Mac, Windows, Linux için WebCatalog Desktop üzerinde Samesurf çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Samesurf, birden fazla kişinin herhangi bir cihaz veya tarayıcıdan kurulum veya kodlama gerektirmeden aynı çevrimiçi deneyimlerle gerçek zamanlı olarak etkileşimde bulunmasına olanak tanıyan patentli, gerçek zamanlı bir işbirliği platformudur. Yaygın olarak modern ortak taramanın mucidi olarak kabul edilen Samesurf ayrıca katılımcıların (1) Belgeleri ve videoları anında yüklemesine ve paylaşmasına (2) VOIP ve telefon hatları aracılığıyla konuşma veya görüntülü sohbet (3) Hassas giriş alanlarını veya diğer ekran öğelerini düzenlemesine ( 4) Çevrimdışı içerik paylaşın (5) Derinlemesine analiz toplayın (6) Oturumları kaydedin Samesurf, satış, destek, eğitim, teletıp ve sanal toplantıları içeren çok çeşitli kullanım örneklerini destekler. Daha Az Göster Yaygın olarak modern ortak taramanın mucidi olarak kabul edilen Samesurf ayrıca katılımcılara (1) Belgeleri ve videoları anında yükleme ve paylaşma (2) VOIP ve telefon hatları aracılığıyla konuşma veya görüntülü sohbet (3) Hassas giriş alanlarını veya diğer ekranları düzenleme olanağı sağlar. öğeler (4) Çevrimdışı içeriği paylaşın (5) Derinlemesine analiz toplayın (6) Oturumları kaydedin Samesurf, satış, destek, eğitim, teletıp ve sanal toplantıları içeren çok çeşitli kullanım örneklerini destekler.
Kategoriler:
Business
Video Konferans Yazılımı

Web Sitesi: samesurf.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Samesurf ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

Alternatifler

Microsoft Teams

Microsoft Teams

microsoft.com

Google Meet

Google Meet

meet.google.com

Skype

Skype

skype.com

Slack

Slack

slack.com

Zoho Cliq

Zoho Cliq

zoho.com

TeamViewer Web

TeamViewer Web

teamviewer.com

Whereby

Whereby

whereby.com

Element

Element

element.io

Spike

Spike

spikenow.com

Zoho Meeting

Zoho Meeting

zoho.com

Bitrix24

Bitrix24

bitrix24.com

Lark

Lark

larksuite.com

Şunlar da Hoşunuza Gidebilir

TelebuJoin

TelebuJoin

join.telebu.com

Screenapp

Screenapp

screenapp.io

asciinema

asciinema

asciinema.org

Form Engineer

Form Engineer

form.engineer

Sessions.us

Sessions.us

sessions.us

Microsoft Stream

Microsoft Stream

microsoft.com

Prensa Libre

Prensa Libre

prensalibre.com

Dagens Nyheter

Dagens Nyheter

dn.se

Apizee

Apizee

apizee.com

LiveWebinar

LiveWebinar

livewebinar.com

Zight

Zight

zight.com

WeSign

WeSign

wesign.com

Keşfet

Ürünler

İndir

Destek

Şirket

Yasal

© 2024 WebCatalog Pte. Ltd.

Web sitelerimizi sağlamak ve geliştirmek için çerezleri kullanıyoruz. Sitelerimizi kullanarak çerezlere izin vermiş olursunuz.

Gizlilik Politikası