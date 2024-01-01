Satış ve destek ekipleri için Canlı Görüntülü Sohbet, Ekran Paylaşımı ve Birlikte Tarama. Apizee, şirketlerin karmaşık müşteri sorunlarını kişiselleştirilmiş görsel destek aracılığıyla daha hızlı çözmelerine yardımcı olan görsel etkileşim çözümleri sunuyor. Apizee, görüntülü sohbet, ekran paylaşımı ve birlikte göz atma özelliklerini Salesforce ve Zendesk gibi lider satış ve destek platformlarına bağlı tek bir SaaS çözümünde bir araya getiriyor. Apizee, Avrupa'da barındırılan ve 1 temsilciden birkaç ekibe ve binlerce kullanıcıya kadar ölçeklenen, veri gizliliğini ön planda tutan bir müşteri deneyimi platformu sağlar.

Web Sitesi: apizee.com

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