Apizee

Apizee

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Web Sitesi: apizee.com

Mac, Windows, Linux için WebCatalog Desktop üzerinde Apizee çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Satış ve destek ekipleri için Canlı Görüntülü Sohbet, Ekran Paylaşımı ve Birlikte Tarama. Apizee, şirketlerin karmaşık müşteri sorunlarını kişiselleştirilmiş görsel destek aracılığıyla daha hızlı çözmelerine yardımcı olan görsel etkileşim çözümleri sunuyor. Apizee, görüntülü sohbet, ekran paylaşımı ve birlikte göz atma özelliklerini Salesforce ve Zendesk gibi lider satış ve destek platformlarına bağlı tek bir SaaS çözümünde bir araya getiriyor. Apizee, Avrupa'da barındırılan ve 1 temsilciden birkaç ekibe ve binlerce kullanıcıya kadar ölçeklenen, veri gizliliğini ön planda tutan bir müşteri deneyimi platformu sağlar.
Kategoriler:
Business
Video Konferans Yazılımı

Web Sitesi: apizee.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Apizee ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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Google Meet

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Slack

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TeamViewer Web

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Whereby

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Element

Element

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TelebuJoin

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Lang.ai US

Lang.ai US

lang.ai

RecCloud

RecCloud

reccloud.com

Qlik

Qlik

qlik.com

Revolver

Revolver

userevolver.com

Lang.ai EU

Lang.ai EU

lang.ai

Chatwork

Chatwork

chatwork.com

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