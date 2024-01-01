Mitel MiCollab, nerede olursanız olun, ihtiyaç duyduğunuz anda iletişime güvenli ve hızlı bir şekilde güç sağlayan kurumsal bir işbirliği platformudur. ANA AVANTAJLAR - İhtiyacınız olan her şey tek bir yerde - ses, video, mesajlaşma, iletişim durumu, konferans, mobilite ve ekip işbirliği için tek uygulama - Birden fazla cihaz, tek deneyim - tüm cihazlarınızda tutarlı iletişim deneyimi - Birleştirilmiş iş verimliliği ile artan iş verimliliği hizmet verin, bağlantı kurmaya çalışırken daha az zaman harcayın ve üretken iletişimlere daha fazla zaman ayırın - Ekiplerin gücünden yararlanın - Projeleri takip edin, meslektaşlarınızla bağlantıda kalın ve iş siloları arasında bilgi ve fikir paylaşımını artırın - Basit Dağıtımlar: QR kodlarını dağıtma süreci basitleştirmek için ÖZELLİKLER - Birleşik iletişim ve ekip işbirliği - PC, Mac, Web ve Mobil Cihazlar için kullanılabilir - Önce mobil tasarım - Gerçek zamanlı sesli ve görüntülü arama - Web paylaşımıyla sesli konferans - Tek numaraya erişim - Eş zamanlı zil sesi / Mobil eşleştirme - İşbirliğine dayalı çalışma alanları - Bireysel ve grup sohbeti - Dosya açıklaması - WebRTC yazılım telefonu - Outlook® ve takvim entegrasyonu - Dosya ve ekran paylaşımı - Çoklu güvenlik katmanları - Çoklu bölge / dil desteği

Web Sitesi: mitel.com

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