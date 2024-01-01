Mac, Windows, Linux için WebCatalog Desktop üzerinde Mitel MiCollab çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.
Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.
Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.
Mitel MiCollab, nerede olursanız olun, ihtiyaç duyduğunuz anda iletişime güvenli ve hızlı bir şekilde güç sağlayan kurumsal bir işbirliği platformudur. ANA AVANTAJLAR - İhtiyacınız olan her şey tek bir yerde - ses, video, mesajlaşma, iletişim durumu, konferans, mobilite ve ekip işbirliği için tek uygulama - Birden fazla cihaz, tek deneyim - tüm cihazlarınızda tutarlı iletişim deneyimi - Birleştirilmiş iş verimliliği ile artan iş verimliliği hizmet verin, bağlantı kurmaya çalışırken daha az zaman harcayın ve üretken iletişimlere daha fazla zaman ayırın - Ekiplerin gücünden yararlanın - Projeleri takip edin, meslektaşlarınızla bağlantıda kalın ve iş siloları arasında bilgi ve fikir paylaşımını artırın - Basit Dağıtımlar: QR kodlarını dağıtma süreci basitleştirmek için ÖZELLİKLER - Birleşik iletişim ve ekip işbirliği - PC, Mac, Web ve Mobil Cihazlar için kullanılabilir - Önce mobil tasarım - Gerçek zamanlı sesli ve görüntülü arama - Web paylaşımıyla sesli konferans - Tek numaraya erişim - Eş zamanlı zil sesi / Mobil eşleştirme - İşbirliğine dayalı çalışma alanları - Bireysel ve grup sohbeti - Dosya açıklaması - WebRTC yazılım telefonu - Outlook® ve takvim entegrasyonu - Dosya ve ekran paylaşımı - Çoklu güvenlik katmanları - Çoklu bölge / dil desteği
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