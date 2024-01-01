RemoteMeeting, kolay ve etkili bir video konferans çözümüdür. Video konferans başlatmak ve katılmak için tarayıcınızı kullanın. Özel bir uygulamaya gerek yok, hepsi tarayıcınızdan. Masaüstünüzü sunun, belgelerinizi paylaşın ve etkileşimli olarak üzerlerine işaret koyun. Daha sonra incelemek üzere kaydederek otomatik toplantı tutanağı oluşturun. RemoteMeeting, hoparlörü otomatik olarak algılayabilir ve daha etkileyici bir deneyim için ana ekrana sabitleyebilir.

Web Sitesi: remotemeeting.com

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