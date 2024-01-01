RemoteMeeting

RemoteMeeting

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Web Sitesi: remotemeeting.com

Mac, Windows, Linux için WebCatalog Desktop üzerinde RemoteMeeting çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

RemoteMeeting, kolay ve etkili bir video konferans çözümüdür. Video konferans başlatmak ve katılmak için tarayıcınızı kullanın. Özel bir uygulamaya gerek yok, hepsi tarayıcınızdan. Masaüstünüzü sunun, belgelerinizi paylaşın ve etkileşimli olarak üzerlerine işaret koyun. Daha sonra incelemek üzere kaydederek otomatik toplantı tutanağı oluşturun. RemoteMeeting, hoparlörü otomatik olarak algılayabilir ve daha etkileyici bir deneyim için ana ekrana sabitleyebilir.
Kategoriler:
Productivity
Video Konferans Yazılımı

Web Sitesi: remotemeeting.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, RemoteMeeting ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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