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Virbela

Virbela

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Web Sitesi: virbela.com

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Virbela, uzaktan çalışma, öğrenme ve etkinlikler için ilgi çekici sanal dünyalar inşa ediyor. Davranış psikologlarından oluşan bir ekip tarafından 2012 yılında kurulan Virbela'nın misyonu, kuruluşların ve insanların uzaktan öncelikli bir gelecekte gelişmesine yardımcı olmaktır. Virbela, son derece sosyal ve işbirliğine dayalı sürükleyici 3D alanlarla iş ve kişisel deneyimleri çevrimiçi hayata geçirirken, uzaktaki ekiplerin daha bağlantılı ve üretken olmasını sağlıyor. Virbela, eXp World Holdings, Inc.'e (Nasdaq: EXPI) aittir. Sanal ofislerimizi, sınıflarımızı, etkinlik alanlarımızı ve daha fazlasını gezmek için Virbela.com'u ziyaret edin ve bizi Twitter ve LinkedIn'de takip edin.

Kategoriler:

Entertainment
Sanal Etkinlik Platformları

Web Sitesi: virbela.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Virbela ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

Alternatifler

RingCentral

RingCentral

ringcentral.com

Airmeet

Airmeet

airmeet.com

Whova

Whova

whova.com

ON24

ON24

on24.com

Zoho Backstage

Zoho Backstage

zoho.com

BrightTALK

BrightTALK

brighttalk.com

Bizzabo

Bizzabo

bizzabo.com

Liveform

Liveform

livestorm.co

BigMarker

BigMarker

bigmarker.com

Run The World

Run The World

runtheworld.today

HeySummit

HeySummit

heysummit.com

Event Farm

Event Farm

eventfarm.com

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Breakroom

Breakroom

breakroom.net

Matterport

Matterport

matterport.com

VRChat

VRChat

vrchat.com

Tikkl

Tikkl

tikkl.com

SoWork

SoWork

sowork.com

Brightcove

Brightcove

brightcove.com

Cloze

Cloze

cloze.com

Standups

Standups

standups.io

Mozilla Hubs

Mozilla Hubs

hubs.mozilla.com

Zulip

Zulip

zulip.com

LinkedIn Messaging

LinkedIn Messaging

linkedin.com

Fetchy

Fetchy

fetchy.com

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