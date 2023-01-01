VRChat, Graham Gaylor ve Jesse Joudrey tarafından oluşturulan ve VRChat, Inc. tarafından işletilen çevrimiçi bir sanal dünya platformudur. Platform, kullanıcıların, kullanıcı tarafından oluşturulan 3D avatarlar ve dünyalarla başkalarıyla etkileşime girmesine olanak tanır.

Web Sitesi: vrchat.com

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