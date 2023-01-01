WebCatalog
VRChat

VRChat

vrchat.com

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde VRChat çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

VRChat, Graham Gaylor ve Jesse Joudrey tarafından oluşturulan ve VRChat, Inc. tarafından işletilen çevrimiçi bir sanal dünya platformudur. Platform, kullanıcıların, kullanıcı tarafından oluşturulan 3D avatarlar ve dünyalarla başkalarıyla etkileşime girmesine olanak tanır.

Web Sitesi: vrchat.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, VRChat ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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