Alternatifler - VRChat
Spatial
spatial.io
Sayısız Metaevren Galerisi, Alanı ve Etkinliğini görüntülemek için Uzamsal'a geçin. Metaevreni avucunuzun içinde deneyimleyin. Her yerden katılabilirsiniz! Sanatçıların ve girişimcilerin özenle hazırlanmış eserlerini keşfedin. Kültürel etkinlikler için uzmanlarla ve arkadaşlarınızla buluşun ve düny...
Agora World
agoraworld.io
Agora World is WordPress or Canva for 3D content creation. We offer a streamlined, no-code, & fully customizable 3D Design Platform and Multiplayer Infrastructure to create and publish professional immersive social experiences in as little as 1 hour. We handle all of the 'under-the-hood' technology,...
MootUp
mootup.com
MootUp is the only virtual meeting and event platform that provides a cross-device, 3D environment accessible without a download for event professionals and agencies located around the world needing to provide their attendees a truly immersive and engaging experience that safely allows for collabora...
vTime
vtime.net
vTime is the VR sociable network that takes the humble smartphone, and transforms it into a passport to the outer edges by simply adding a virtual reality headset. Released for Samsung Gear VR, Oculus Rift, Windows Mixed Reality, Google Cardboard, Google Daydream, iOS and Android the free app allows...
MeetinVR
meetinvr.com
MeetinVR strives to be a leader in the space of enterprise VR collaboration. We have created a brand new universe optimized for business meetings in distributed teams. Innovative, creative, and critical thinking, combined with detail-oriented design and user-centricity result in an exceptional exper...
Yulio
yulio.com
Our mission at Yulio is to build the best VR and AR presentation software by making VR an easy, mobile, and affordable tool for business. Whether you're an architect looking to stand out during the bidding process, an interior designer looking to catch mistakes between iterations, or a salesperson h...
SynergyXR
synergyxr.com
SynergyXR: XR Çözümleri ile Gelecekte Devrim Yaratmak Şirkete Genel Bakış Danimarka'nın hareketli Aarhus şehrinde yer alan SynergyXR, genişletilmiş gerçeklik (XR) ortamında bir yenilik işareti olarak duruyor. Üretim ve enerji sektörlerine ilişkin derin bir anlayıştan doğan, artırılmış ve sanal gerçe...
Virbela
virbela.com
Virbela, uzaktan çalışma, öğrenme ve etkinlikler için ilgi çekici sanal dünyalar inşa ediyor. Davranış psikologlarından oluşan bir ekip tarafından 2012 yılında kurulan Virbela'nın misyonu, kuruluşların ve insanların uzaktan öncelikli bir gelecekte gelişmesine yardımcı olmaktır. Virbela, son derece s...
Breakroom
breakroom.net
Breakroom, dijital işbirliği ve etkileşimde bir sonraki evrimdir; tüm sanal gereksinimleriniz için oluşturulmuş tamamen özelleştirilebilir bir 3D ortamdır. Yeni iş dünyası, içinde sıkışıp kaldığınız 2 boyutlu video konferans cehennemi değil. Bağlantıyı, işbirliğini ve iletişimi güçlendiren sürükleyi...
Trezi
trezi.com
Trezi, AEC endüstrisine yönelik, 3D modelleme yazılımı ve mimari yazılımından gelen tasarımların gerçek zamanlı olarak işbirliği içinde deneyimlenmesine olanak tanıyan sürükleyici bir VR ürünüdür.