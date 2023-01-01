WordPress.com, blog yazma ve diğer çalışmalar için popüler olan, kendi kendini yayınlamaya yönelik bir platformdur. Automattic, Inc.'e aittir ve onun tarafından işletilmektedir. WordPress'in değiştirilmiş bir sürümünde çalıştırılmaktadır. Bu web sitesi kayıtlı kullanıcılar için ücretsiz blog barındırma hizmeti sağlar ve ücretli yükseltmeler, "VIP" hizmetleri ve reklamlarla mali olarak desteklenir.

Web Sitesi: wordpress.com

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