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Brightcove

Brightcove

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Web Sitesi: brightcove.com

Mac, Windows, Linux için WebCatalog Desktop üzerinde Brightcove çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Brightcove, Inc. (Nasdaq: BCOV), çevrimiçi bir video platformu üreten Boston, Massachusetts merkezli bir yazılım şirketidir.

Web Sitesi: brightcove.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Brightcove ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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