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Tripadvisor, Inc., kullanıcı tarafından oluşturulan içeriğe sahip bir web sitesi ve mobil uygulama ile karşılaştırmalı alışveriş web sitesi işleten bir Amerikan çevrimiçi seyahat şirketidir. Ayrıca ulaşım, konaklama, seyahat deneyimleri ve restoranlar için çevrimiçi otel rezervasyonları ve rezervasyonları da sunmaktadır. Genel merkezi Needham, Massachusetts'tedir.

Web Sitesi: tripadvisor.com

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