Wyndham Hotels & Resorts, Inc., merkezi Parsippany, New Jersey, Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunan bir Amerikan otel şirketidir.

Web Sitesi: wyndhamhotels.com

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