Alternatifler - Mercury
Intercom
intercom.com
Intercom, işletmelerin kişiselleştirilmiş, mesajlaşma tabanlı deneyimler yoluyla daha iyi müşteri ilişkileri kurmasına yardımcı olan bir Konuşmalı İlişkiler Platformudur (CRP). Intercom'un genel merkezi San Francisco'da olup Chicago, Dublin, Sidney ve Londra'da ek ofisleri bulunmaktadır. Şubat 2017...
Botpress
botpress.com
Şaşırtıcı derecede hızlı bir şekilde ChatGPT sohbet robotları oluşturun 🚀. OpenAI tarafından desteklenen ilk yeni nesil sohbet robotu oluşturucu. İşlerinizi halletmek amacıyla projeniz veya işletmeniz için ChatGPT benzeri botlar oluşturun. 🎯
Relevance AI
relevanceai.com
Yapay zeka destekli otomasyon oluşturun ve dağıtın. GPT'yi bir sonraki seviyeye taşıyın ve zincirler ve aracılarla daha fazla dahili iş akışını otomatikleştirin. Tamamen yönetilen dağıtım, az kodlu ve geliştirici dostu.
Sendbird
sendbird.com
Uygulamanızı sosyal hale getirin. Reddit'ten Paytm'e ve Headspace'e kadar her sevilen uygulama güçlü bir topluluğun desteğiyle büyür. Uygulamanıza sohbet, ses veya video ekleyerek kendinize daha yakın olun.
Comm10
comm100.com
Comm100 Free, sizi canlı sohbet, sesli ve görüntülü sohbet, e-posta, kısa mesaj, Facebook, WhatsApp for Business ve daha fazlasını içeren dijital kanallar üzerinden müşterilerinizle hızlı ve kolay bir şekilde buluşturan ödüllü bir müşteri etkileşim platformudur. Küçük işletmeler için mükemmeldir.
Genesys Cloud
genesys.com
Genesys Cloud CX iletişim merkezi platformu, işletmenizin müşteri yolculuğu boyunca olağanüstü hizmet sunmasını sağlar. Harika CX'i bugün keşfedin.
Haptik
haptik.ai
Haptik, markaların 20 kanal ve 100'den fazla dilde yapay zeka odaklı, kişiselleştirilmiş, konuşma deneyimleriyle kullanıcıları edinmesine, dönüştürmesine, etkileşime geçmesine ve memnun etmesine yardımcı oluyor.
cogram
cogram.com
Ekibiniz için akıllı bir iş arkadaşınızla üretkenliğinizi ikiye katlayın. Cogram, verilerinizi gizli ve güvende tutarken sanal toplantılarda not almak, eylem öğelerini takip etmek ve sonraki görevleri otomatikleştirmek için yapay zekayı kullanır.
Oct8ne
oct8ne.com
Oct8ne, müşterilerinize gerçek zamanlı olarak ürünleri göstermek ve önermek için entegre kataloğa sahip tek görsel sohbettir (canlı sohbet, sohbet robotu ve Mesajlaşma). Sosyal kanallarınız ve e-mağazanız üzerinden insan temsilciler veya chatbot aracılığıyla 7/24 kişiselleştirilmiş yardım sunun. Cha...
MarketingBlocks
marketingblocks.ai
Açılış sayfaları, tanıtım videoları, reklamlar, pazarlama metinleri, grafikler, e-postalar, seslendirmeler, blog gönderileri, sanat eserleri ve daha fazlasını oluşturan insan benzeri hepsi bir arada AI pazarlama asistanı
yellow.ai
yellow.ai
Daha düşük maliyetlerle eyleme geçirilebilir sonuçlar sunmak için müşterileriniz ve çalışanlarınızla 135'ten fazla dilde ve 35'ten fazla kanaldaki etkileşimleri otomatikleştirin.
Clickatell
clickatell.com
Clickatell, tüketicilere günlük yaşamlarını yönetme ve sohbet yoluyla işletmelerle işlem yapma gücü veriyor.
Pypestream
pypestream.com
Pypestream, müşteri hizmetlerine yönelik bir Amerikan kurumsal konuşma yapay zeka çözümüdür. Nisan 2015'te Genesis Media LLC'nin kurucu ortağı Richard Smullen tarafından kuruldu. Pypestream'in New York City ve San Francisco'da ofisleri bulunmaktadır. İşletmeleri tüketicilerle buluşturmayı amaçlayan ...
LivePerson
liveperson.com
Yapay olmaktan başka bir şey olmayan, konuşmaya dayalı yapay zeka. İşletmeniz için gerçek sonuçlar sunarken müşterilerinizle anlamlı, kişiselleştirilmiş bağlantılar oluşturun.
Upsy Shopping
upsyshopping.com
Upsy Alışveriş Yardımcısı, satışları artırmak ve müşterileri mutlu etmek isteyen web mağazası sahiplerine yönelik bir yapay zeka aracıdır. * Upsy'nin akıllı arama özelliği, ziyaretçilerin görsellerle doğru ürünü hızlı bir şekilde bulmasına yardımcı olmak amacıyla mobil kullanıcılar için optimize ed...
CBOT
cbot.ai
CBOT, Konuşmaya Dayalı Yapay Zeka ve Üretken Yapay Zeka alanında kurumsal düzeyde yapay zeka çözümleri sunan lider bir Konuşmaya Dayalı Yapay Zeka şirketidir. Yapay zeka tabanlı sohbet robotları aracılığıyla finansal hizmetler, e-ticaret, telekomünikasyon ve müşteri hizmetleri sektörlerindeki müşter...
Marvin
heymarvin.com
Merhaba, merhaba, tanıştığıma çok memnun oldum. Biz, tüm müşteri bilgilerini merkezileştirmenize ve kullanıcı odaklı ürünler tasarlamanıza yardımcı olmak üzere tasarlanmış niteliksel bir veri analizi platformu ve araştırma havuzu olan Marvin'iz. Gelişmiş yapay zekayla desteklenen araştırmaların sıkı...
Curious Thing
curiousthing.io
Curious Thing, iş dünyasına yönelik sesli yapay zeka asistanlarının lider sağlayıcısıdır. Tescilli konuşmaya dayalı yapay zeka teknolojimiz ve OpenAI'nin ChatGPT'si ile desteklenen sesli yapay zeka asistanlarımız, müşteri yolculuğunun herhangi bir aşamasında gelen aramaları ve giden müşteri katılımı...
Gladly
gladly.com
Müşteri hizmetlerinizi Gladly ile dönüştürün. 1 numaralı yapay zeka destekli müşteri hizmetleri yazılımımız maliyetleri azaltır, geliri artırır ve temsilcilerin olağanüstü hizmet yoluyla müşteri sadakatini artırmasına olanak tanır.
Dixa
dixa.com
Müşterilerini seven markaların güvendiği Dixa'nın çok kanallı müşteri hizmetleri yazılımı, hem acenteler hem de müşteriler için en iyi deneyimi sağlar.
Alanna.ai
alanna.ai
Alanna, Unvan Şirketleri için yapay zeka destekli bir sanal Kapanış Asistanıdır! Zeki, becerikli ve her zaman yardım etmeye isteklidir: * Müşteri hizmeti: Resware, SoftPro ve RamQuest için genel ve dosyaya özel soruları 7/24/365 yanıtlar. * Sipariş Girişi: Resware başlık yazılımı üretim sisteminde ...
Soul Machines
soulmachines.com
Soul Machines, kuruluşların günümüzün dijital dünyalarında ve metaevrende müşteri deneyimlerini yeniden hayal etmelerini sağlayan, özerk bir şekilde canlandırılmış Dijital İnsanlar yaratan, yapay zekanın insanileştirilmesinde bir liderdir. Soul Machines, insan ve makine işbirliğinin tüm yeteneklerin...
Slang.ai
slang.ai
Bir işletmeyi aramak sinir bozucu bir deneyim olmamalıdır. Yapay zeka ile daha iyi bir yol var. Bu yüzden Slang.ai'yi başlattık. Misyonumuz telefonu kişiselleştirilmiş, verimli ve keyifli bir kanala dönüştürmektir. 30 dakika veya daha kısa sürede kurulumunuzu yapın ve Slang.ai'nin sanal konsiyerjin...
SAAS First
saasfirst.com
SAAS First, müşteri desteği ve katılımında devrim yaratmak için tasarlanmış yapay zeka odaklı bir sohbet robotu platformudur. Yapay zeka destekli sohbet robotumuz Milly, müşteri sorularını 7/24 gerçek zamanlı olarak anlamasına ve yanıtlamasına olanak tanıyan gelişmiş doğal dil işleme teknolojisiyle ...
Posh AI
posh.ai
Posh, 2018 yılında MIT'in yapay zeka laboratuvarından çıkan, girişim destekli, konuşmaya dayalı bir yapay zeka şirketidir. Bankacılığa erişimi demokratikleştirmeye ve finansal kurumlar için yapay zekanın sorumlu bir şekilde benimsenmesini hızlandırmaya, onların topluluklarına ve çalışanlarına hizme...
Mosaicx
mosaicx.com
Mosaicx, müşteriler ve çalışanlarla etkileşimleri otomatikleştirmek için konuşmaya dayalı yapay zeka, makine öğrenimi ve doğal dil işleme teknolojilerini kullanan bulut tabanlı bir üründür. IVA teknolojisi, sektör lideri ses tanıma ve dijital mesajlaşma yetenekleri aracılığıyla hızlı, kolay, kişisel...
Mehery
mehery.com
Mehery, dijital alanda çözümler üreten, bir yıllık genç bir şirkettir. Kurumsal sistemlerin dijitalleştirilmesi, büyük işletmelerin dijital dönüşüm yolculukları ve ölçeğe göre sosyal medya yönetim sistemlerinin oluşturulması konularında 100 yılı aşkın birikimli deneyime sahip bir teknokrat ve tekno...
Mav
hiremav.com
Mav, büyüme odaklı satış temsilcileri için yapay zeka destekli ilk SMS asistanıdır. Kısa mesaj aracılığıyla potansiyel müşterilerinizle ve müşterilerinizle karşılıklı alışverişi otomatikleştirin. İster toplantı planlamak, ister potansiyel müşterileri değerlendirmek veya potansiyel müşterileri takip ...
Fundamento
fundamento.ai
Fundamento, şirketlerin AHT'yi azaltarak, rampa süresini kısaltarak ve maliyetlerden tasarruf ederek sürekli olarak mükemmel iş sonuçları elde etmesini sağlayan, yapay zeka tarafından desteklenen kurumsal odaklı bir iletişim merkezi otomasyon çözümüdür.
Brainwave
brainwave.so
Yapay zeka ile işinizi geliştirin. Müşteri etkileşimlerini otomatikleştirin. Potansiyel müşteri toplama ve toplantı programını basitleştirin.
Automatorr
automatorr.com
Automatorr'ın hizmetleri şunları içerir: * Kalıcı, sözleşmeli veya geçici roller için uzmanlaşmış yetenek alımı. * Çözüm tasarımı, uygulama ve desteğin tüm aşamalarında danışmanlık, danışmanlık ve uygulama. * Sektöre özel sorunları çözen, tam olarak yönetilen yazılım çözümleri sunuyoruz. Bu çözümle...
Atomicwork
atomicwork.com
Atomicwork, kuruluşunuz genelinde üretkenlik etkisi yaratmak için çalışanlarınızı, BT sistemlerinizi, İK operasyonlarınızı ve iş süreci otomasyonunu bir araya getirir. Yapay zeka öncelikli iş akışları otomasyonu ile tüm iş süreçleriniz için size dijital bir kurumsal deneyim sunarak çalışan üretkenl...
Arcanum
arcanum.ai
Arcanum, arka ofis yapay zeka asistanları Arcos ve Archie'nin yardımıyla şirketlerin kapasitelerini 10 kat artırmalarına ve tekrarlayan görevlerden kurtulmalarına yardımcı olmaya kararlıdır. İş değerine odaklanarak, yapay zeka teknolojisinin küçük ve orta ölçekli işletmelere entegrasyonunu kolay, gü...
Plum Voice
plumvoice.com
Plum Voice, programlanabilir bulut platformları aracılığıyla otomatikleştirilmiş yapay zeka teknolojisi çözümleri sağlayan bir CPaaS teknoloji şirketidir. Plum Voice, maliyet verimliliği sağlamak amacıyla tekrarlanan görevleri, müşteri etkileşimlerini ve iş süreçlerini otomatikleştirmek için müşteri...
Moveo.AI
moveo.ai
Moveo.AI, konuşma yapay zekasının olması gereken şeydir… Üretken yapay zeka ve tescilli Büyük Dil Modelleri (LLM'ler) tarafından desteklenen kurumsal sınıf platformumuz, kendini geliştiren konuşma yapay zeka aracıları aracılığıyla müşteri deneyimlerinde devrim yaratıyor. Misyonumuz yapay zekanın gi...
Kait
kait.ai
Kuveyt Yapay Zeka (AI) Teknolojisi anlamına gelen KAIT, Kuveyt ve GCC'deki ilk yapay zeka destekli konuşma platformudur. KAIT, sosyal medya kanallarıyla kolay entegrasyonu sayesinde işletmenizi müşteri hizmetleri, pazarlama ve satışta bir sonraki seviyeye taşıyabilir.
iAdvize
iadvize.com
iAdvize, E-Ticaret için Üretken Yapay Zeka tarafından desteklenen lider konuşma platformudur. Önde gelen konuşma platformu iAdvize, 2.000'den fazla e-ticaret markasının Trusted Generative AI tarafından desteklenen geniş ölçekte kapsayıcı bir müşteri deneyimi sunmasına olanak tanıyor ve müşteri yolc...
GPTConsole
gptconsole.ai
GPTConsole, geliştiricilerin web/mobil uygulamalar oluşturmasına ve istemler aracılığıyla web otomasyonu gerçekleştirmesine yardımcı olur. Geliştiricilerin yerel makinelerine kurabilecekleri bir NPM paketi sunar. Sonsuz içeriğe ve iki otonom yapay zeka aracısına sahip bir CLI başlatıyoruz.
Cuber
cuber.ai
Cuber AI, düşük maliyetli otomasyon platformu BotzForce ile hiperotomasyon pazarını altüst etmeye kendini adamış bir SaaS şirketidir. Yeni nesil üretken yapay zeka ve otomasyon çözümleriyle BT Yardım Masası, Satış Süreci Otomasyonu ve Müşteri Desteği sağlamanın eski yolunu yeniliyoruz. BotzForce pl...
bluecap.ai
bluecap.ai
İşlerinizi Daha Hızlı, Daha Akıllı ve Uygun Ölçekte Yapın Bağlamsal görevleri tetikleyen ve ilgili bilgileri otomatik olarak ve iş akışlarınıza sorunsuz bir şekilde entegre ederek neredeyse gerçek zamanlı özetler hayal edin: Google Workspace, Microsoft 360, Salesforce, Zoho ve daha fazlası.
Alltius
alltius.ai
Alltius, kurumsal uygulamalara, web sitelerine ve iletişim merkezlerine zahmetsizce güç sağlayan bir GenAI platformudur. Alltius ile satışları 2 kat artırabilecek ve destek maliyetlerini haftalar içinde %50 azaltabilecek yetenekli, güvenli ve doğru yapay zeka asistanları oluşturabilirsiniz. Modern ...
VOCALLS
vocalls.ai
Her türlü müşteri etkileşimini otomatikleştirin. VOCALLS, para tasarrufu sağlayan ve geliri artıran yüksek müşteri deneyimi için hem çevrimiçi hem de çevrimdışı müşteri etkileşimlerini otomatikleştiren kurumsal bir konuşma yapay zeka platformudur. Yapay zeka çözümlerimiz, temsilcilerin daha karmaş...
ChatrHub
chatrhub.com
Müşterilerinize hizmet vermenin daha iyi bir yolu var. Müşterilerle hızlı ve uygun maliyetli bir şekilde etkileşime geçmek için basit ama güçlü çok kanallı çözümler. ChatrHub çok kanallı bir yapay zekadır. chatbot ve canlı temsilci çözümü. Telefonlarınızı, kısa mesajlarınızı, web sitesi widget'ınız...
Heyday AI
app.heyday.ai
Heyday, son derece kişiselleştirilmiş müşteri görüşmelerine olanak tanıyarak en üst düzeyde müşteri deneyimi sunmak için yapay zekanın ve insan zekasının gücünü birleştiren yeni nesil bir canlı sohbet çözümüdür. Konuşmaya Dayalı Yapay Zekamız, hem müşterilerin kendi kendilerine yardım etmelerine ya...
babelforce
babelforce.com
babelforce, aracıları ve otomasyonu birleştiren şekillendirilebilir ses platformudur. Platformumuz size herkesin kullanabileceği araçlarla her zaman istediğiniz müşteri deneyimlerini yaratma gücü verir. Beyaz tahtaya çizebiliyorsanız babelforce ile de yapabilirsiniz. * Rutin görevlerin %90'ını oto...
Flip CX
flipcx.com
Flip CX, işletmelerin daha iyi müşteri hizmetleri için telefon kanallarını optimize etmelerine yönelik Alexa benzeri bir ses yapay zeka deneyimi sunan bir yazılım şirketidir. Flip CX, Amazon Alexa, Ada, Simon, Attentive, Scop Venture Capital, Bullpen ve Forum Ventures tarafından desteklenmektedir.
Zowie
getzowie.com
Zowie, çevrimiçi satış yapan şirketlerin güçlü otomasyon teknolojisini kullanarak biletleri yönlendirmesine, çok kanallı gelen kutusuyla müşterileriyle ilgilenmesine ve gelişmiş müşteri bağlamını kullanarak daha fazla satış yapmasına olanak tanır. Zowie, bağımsız müşteri hizmetleri sisteminiz olarak...
Kenyt
kenyt.ai
Kenyt.AI'nin ürünü, işletmelerin yüksek kaliteli insan benzeri bir deneyim aracılığıyla müşterileriyle derinlemesine etkileşim kurmasına yardımcı olan, diyaloga dayalı bir müşteri etkileşimi platformudur. Kenyt Chatbot'lar ve Voicebot'lar birden fazla dili destekler ve endüstri ortalamasının çok üze...
AutomationEdge
automationedge.com
AutomationEdge, tercih edilen Hiperotomasyon, Robotik Süreç Otomasyonu ve BT Otomasyonu çözüm sağlayıcısıdır. Son derece gelişmiş Akıllı RPA'sı, Yapay Zeka, Makine öğrenimi, Chatbot, ETL, hazır API entegrasyonları ve BT otomasyonu gibi kurumsal otomasyon için gerekli tüm temel yetenekleri bir araya ...
Texthub
texthubai.com
Harika kod, görseller ve metinler oluşturmanıza yardımcı olacak bir araç mı arıyorsunuz? Texthub AI'den başkasına bakmayın! Kullanıcı dostu platformumuz, fikirlerinizi hayata geçirmek için yapay zekanın gücünden yararlanır. Texthub AI'yi bugün deneyin ve oluşturmaya başlayın!
Supervity
supervity.ai
Supervity (eski adıyla Techforce.ai), AI Koçu ile bilgi çalışmalarını hızla otomatikleştirmelerine ve paylaşmalarına olanak tanıyarak iş ekiplerinin daha hızlı sonuçlara ulaşmalarını sağlar. Bugün, köklü şirketlerden hızlı büyüyen start-up'lara kadar 12.000'den fazla işletme kullanıcısı, Supervity'...
Neocom.ai
neocom.ai
Biz, her çevrimiçi alışveriş yapan kişiye muhteşem müşteri deneyimi sunmaya çalışan canlı ve genç bir Saas şirketi olan Neocom'uz. İşletmelerin müşterilerine yardımcı olmalarına yardımcı oluyoruz. En son teknolojiyle donanmış, geniş deneyime sahip olağanüstü bir ekibiz. Yapay zeka destekli Rehberli ...
DigitalGenius
digitalgenius.com
DigitalGenius, e-ticaret yapay zekasını özelleştirilebilir iş akışları ve entegrasyonlarla birleştiren bir müşteri deneyimi otomasyon platformudur. DigitalGenius, kullanıma hazır 60'tan fazla perakende ve e-ticarete özel kullanım durumuyla perakendecilerin "Siparişim Nerede?" gibi tekrarlayan müşter...
Cognigy
cognigy.com
Cognigy, piyasadaki en ileri yapay zeka teknolojisinden yararlanarak müşteri hizmetleri sektöründe devrim yaratıyor. Ödüllü çözümü Cognigy.AI, işletmelerin herhangi bir dilde ve herhangi bir kanalda anında, kişiselleştirilmiş olağanüstü hizmet sunmalarına olanak sağlar. Cognigy, Yapay Zeka Temsilcil...
Ultimate
ultimate.ai
Ultimate, dünyanın önde gelen müşteri destek otomasyon platformudur; işletmelerin müşteri hizmetlerini konuşmaya dayalı ve üretken yapay zeka ile ölçeklendirmesine yardımcı olur. İnceleme platformu G2'de tutarlı bir lider olan en son teknolojimiz ve müşteri odaklı desteğimiz, tüm metin tabanlı ilet...
Boost.ai
boost.ai
Olağanüstü müşteri deneyimleri sunmaya kendini adamış olan Boost.ai, kurumsal düzeyde konuşmaya dayalı yapay zekanın ön sıralarında yer almaktadır. İnsanlar ve kuruluşlar arasında benzersiz etkileşimleri mümkün kılmak için yola çıkan Boost.ai, yapay zekanın sınırlarını sorumlu bir şekilde zorlamak i...
Espressive
espressive.com
Espressive, ilk günden itibaren çalışan deneyimini, üretkenliğini ve memnuniyetini artırırken maliyetleri azaltan, kurumsal kullanıma hazır dijital işyeri yardımı sunar. İşletmelere yönelik sanal destek temsilcimiz (VSA) Espressive Barista, iş yerinde yardım alma deneyimini yükseltmek amacıyla çalış...
Hyro
hyro.ai
Hyro, aynı anda binlerce yapay zeka destekli konuşmayı dünyayı birbirine bağlıyor. 1 numaralı Uyarlanabilir İletişim şirketi olarak, doğal dil otomasyonu ve hesaplamalı dil bilimi ile karmaşık verileri basit diyaloğa dönüştürüyoruz. Baptist Health, Mercy Health ve Rent.com dahil olmak üzere ABD gene...
Floatbot
floatbot.ai
Floatbot, Fintech'lerin ve Kuruluşların Müşteri desteğini otomatikleştirmesine, Müşteri Deneyimini ve Yapay Zeka destekli Chatbot'lar ve Voicebot'lar aracılığıyla Dijital katılımı artırmasına yardımcı olan, SaaS tabanlı, "kodsuz", uçtan uca "Üretici Yapay Zeka" destekli Konuşmalı Yapay Zeka platform...
Teneo Developers
developers.teneo.ai
Konuşmaya Dayalı Yapay Zeka için SaaS Platformu Teneo, üretken ekipler için bir Geliştirme ve Çalıştırma Ortamıdır. Aşağıda bazı kısayolları bulun: * Ses Botu ve İletişim merkezi * Çoklu Dil Botu * Anlık Mesajlaşma Botu * Bot Performansı ve İyileştirmeler * İşbirliği ve Prototipleme * BT/İK ve Payla...